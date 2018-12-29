ميهوبي يعزي عائلة عبد المالك بن حبيلس

عزى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عائلة الوزير السابق عبدالمالك بن حبيلس.

ونشر ميهوبي على صفحتة الرسمية في تويتر،ببالغ الحزن والأسى تليقيت، وكل مستخدمي قطاع الثقافة، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، المجاهد والوزير والديبلوماسي عبدالمالك بن حبيلس، رحمه الله.

ووصف ميهوبي الفقيد، بأحد رجالات الدولة الجزائرية الذين خدموها بصدق وتفان، في كل المواقع.