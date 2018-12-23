ميهوبي يعزي عائلة عياش

عزى وزير اليقافة عز الدين ميهوبي عائلة المرحوم عياش محجوبي.

وقال ميهوبي في تغريدة له على صفحته الرسمية في تويتر ،في عام 1990 عشتُ، صحفيا ومواطنا، مأساة غرق 19 من عمال منجم خرزة يوسف عين أزال بسطيف.

حيث استمرت محاولات الإنقاذ حوالي أسبوع دون جدوى، ولاحظت حُرقة عائلات الضحايا.

وهو ما أشعر به تجاه عائلة المرحوم عياش محجوبي بأم الشمل.

رحم الله عيّاش، ورزق أهله وأقاربه جميل الصبر والسلوان.