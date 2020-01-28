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ميهوبي يعزي عائلتي شهيدي سقوط الطائرة العسكرية

الوطني
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ميهوبي يعزي عائلتي شهيدي سقوط الطائرة العسكرية
بقلم نادية بن طاهر

قدم الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، تعازيه الخالصة، لعائلتي ضحيتي سقوط الطائرة العسكرية بأم البواقي.

وكتب ميهوبي على صفحته بتويتر: “على إثر فاجعة سقوط الطائرة العسكرية الخاصة بالتدريبات بأم البواقي، وفقد إثنين من أبنائنا البواسل، أتقدّم بأصدق التعازي لعائلتي الفقيدين ومن خلالهما لكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي وقيادته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويرزقنا جميل الصبر”.


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