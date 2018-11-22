ميهوبي يعزي في وفاة الفنان الأمازيغي علي حالي

عزى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي العائلة الفنية الجزائرية في وفاة الفنان الأمازيغي علي حالي.
ونشر ميهوبي في صفحته الرسمية على تويتر:على إثر رحيل الفنان الكبير علي حالي.
أحد أبرز الأصوات التي تغنت بالتراث الأمازيغي، أتقدم بخالص التعازي لعائلة الفقيد، وللعائلة الفنية الجزائرية.
على إثر رحيل الفنان الكبير علي حالي، أحد أبرز الأصوات التي تغنت بالتراث الأمازيغي، أتقدم بخالص التعازي لعائلة الفقيد، وللعائلة الفنية الجزائرية.
إنَّا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/EvzULXaS0h
— azzedine mihoubi (@azzedinemihoub3) November 22, 2018
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