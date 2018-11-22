ميهوبي يعزي في وفاة الفنان الأمازيغي علي حالي

عزى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي العائلة الفنية الجزائرية في وفاة الفنان الأمازيغي علي حالي.

ونشر ميهوبي في صفحته الرسمية على تويتر:على إثر رحيل الفنان الكبير علي حالي.

أحد أبرز الأصوات التي تغنت بالتراث الأمازيغي، أتقدم بخالص التعازي لعائلة الفقيد، وللعائلة الفنية الجزائرية.