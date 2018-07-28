ميهوبي يعزّي في وفاة الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي

تقدّم وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، بأخلص تعازيه في وفاة الشّاعرة الإماراتية النبطية عوشة بنت خليفة السويدي “فتاة العرب”.

ونشر ميهوبي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة للشاعرة وأرفقها بتعليق قال فيه:

“رزأت الساحة الشعرية برحيل المغفور لها بإذن الله الشاعرة الإماراتية النبطية عوشة بنت خليفة السويدي “فتاة العرب”.

مضيفا بأنّها سليلة عائلة من الشعراء، بينهم الشيخ أحمد خليفة السويدي وابنه المفكر الشاعر محمد أحمد خليفة السويدي.

كل التعازي لآل السويدي وآل الحبتور. إنَّا لله وإنا إليه راجعون.