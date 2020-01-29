ميهوبي يعلن رفضه لصفقة القرن حول فلسطين

أعلن المترشح لرئاسيات 2019، وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي، رفضه لصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونال ترامب حول فلسطين.

ونشر ميهوبي تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر قال فيها: أن تُعلن صفقةٌ، بكلّ صفاقة، ضحيتها شعبٌ أعزل، وأرض مستلبة، فهي أكبر من مؤامرة يدينها التاريخ، ولكنّها ستنتهي كمثيلاتها إلى فشل ذريع، لأن الحلّ لا يكون بتغييب الشعب الفلسطيني والعبث بحقه، ومحاولة إغوائه.

الأمر لا يتعلق ببيع أو شراء، لكنّه يهدف إلى تصفية القضية ومحوها من الذاكرة.