ميهوبي يعلن عن إكتشاف أقدم أدوات حجرية يعود عمرها لمليونين و400 ألف سنة بسطيف

أعلن وزير الثقافة عزالدين ميهوبي عن إكتشاف أقدم أدوات حجرية يعود عمرها لمليونين و400 ألف سنة بعين بوشريط في موقع عين لحنش في سطيف.

حيث كان لفرقة البحوث العلمية التابعة للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ، علم الإنسان، والتاريخ الفضل في ذلك.

وقد قام بهذا الإكتشاف نخبة من الباحثين الأثريين الجزائريين والأجانب وعلى رأسهم الدكتور محمد سحني.

اين توصل بعين بوشريط في موقع عين لحنش في سطيف، إلى نتائج شأنها تغيير كثير من المسلمات التاريخية.

وللإشارة فقد تم تكريم الدكتور محمد سحنوني رفقة فريق البحث من طرف وزير الثافة على هذ الإكتشاف الذي يعد مكسب للجزائر .