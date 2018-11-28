ميهوبي يكرم غدا الباحثين أصحاب الإكتشاف الأثري في سطيف

يشرف غدا الخميس وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على تكريم نخبة من الباحثين الأثريين الجزائريين والأجانب.

وحسب تغريدة لميهوبي في صفحتة الرسمية بتويتر فمن بين الباحثين المكرمين الدكتور محمد سحنوني صاحب اكتشاف الاثري الاخير للماموت بالعلمة.

تكريم الباحثين سيكون نضير النتائج الخارقة التي توصلوا إليها في عين بوشريط بولاية سطيف.

والتي سيعلن عنها غدا في توقيت موحّد مع مجلة “science”، نتائج من شأنها تغيير كثير من المسلّمات التاريخية.