ميهوبي يكشف أسباب غياب التنظيم بمهرجان وهران للفيلم العربي

صرح وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، اليوم الخميس، أن مهرجان الفيلم العربي بوهران، هو الوحيد عربيا الذي يعنى بالسينما.

وأشار، أن الهدف من ترسيمه سنة 2007، يكمن في التعريف بالافلام العربية، و احداث التعاون العربي-العربي في الصناعة السينمائية.

وأوضح أن سبب غياب التنظيم، هو النقائص التي تناولتها وسائل الإعلام، والتي تعود لنقص التجربة في التنظيم والإيواء والبرمجة.

وأضاف أن بعض النجوم العرب، يشترطون ظروفا أحسن، كما اعتادوا، علما أن ميزانية المهرجان، قلصت من 175 الى 40 مليون.

وأورد أن كل هذه الأسباب، أثرت على التنظيم، كاشفا، أنه قد تم دعوة محافظة المهرجان، للبحث عن تمويل خارجي.

أما فيما يتعلق بمحتوى الافلام، فلجنة الاختيار تدرس المحتوى، وتلتزم أن الافلام المعروضة لا تمس الأديان وتاريخ الجزائر والشعوب .