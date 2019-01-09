ميهوبي يلتقى رئيس هيئة التعاون الدولي الصينية

استقبل اليوم، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، رئيس هيئة التعاون الدولي الصينية.

ونشر ميهوبي في صفحته الرسمية على تويتر: استقبلت اليوم رئيس هيئة التعاون الدولي الصينية.

وتبادلنا الحديث في كيفية تطوير التبادلات الثقافية، واقتراح عدد من المشاريع الثقافية التي أبدى رئيس الهيئة استعداد بلده التكفل بإنجازها في إطار التعاون تعزيزا للعلاقات.

وفي خضم الذكرى 60 لإرساء العلاقات التاريخية بين الجزائر والصين.