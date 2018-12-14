ميهوبي ينتظر تصويبا من ياسمينة خضرا

قال وزير الثقافة عز الدين ميهوبي انه ينتظر تصويبا للرأي العام من الكاتب ياسمينة خضرا.

ونشر ميهوبي على صفحته الرسمية في تويتر: ما لا تفهمه، عندما يحمّلك عيرُكٓ مسؤولية شيء لا علاقة لك به ويصدقه النَّاس فيهاجمونك.

وعندما تظهر حقيقةُ خطإه ولا يسعى لتصحيح الخطأ، ولو لم يكن مقصودا، ماذا نسمّي هذا؟.

الكاتب ياسمينة خضراء، وأنا أحترمه، وجّه لي رسالة وأجبته بوضوح.. لا أنتظر منه اعتذارا ولكن تصويبا للرأي العام.