ميهوبي ينعى فرانز فانون في الذكرى الـ 57 لرحيله

نعى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في صفحته الرسمية على تويتر فرانز فانون في الذكرى ال57 لرحيل.

وكتب ميهوبي: تمرّ 57 سنة على رحيل إبراهيم فرانز فانون، مناضل القضية الجزائرية، ذو الحسّ الإنساني الذي جعل منه أيقونة عالمية.

ومرجعا في الدفاع عن الانسان، ومقاومة خطاب الكراهية والعنصرية، والتمرّد على النزعة الاستعمارية.

اختار الجزائر، وتبوّأ عديد المسؤوليات في الثورة، ليرقد بسلام بعين الكرمة.

تمرّ 57 سنة على رحيل إبراهيم فرانز فانون، مناضل القضية الجزائرية، ذو الحسّ الإنساني الذي جعل منه أيقونة عالمية، ومرجعا في الدفاع عن الانسان، ومقاومة خطاب الكراهية والعنصرية، والتمرّد على النزعة الاستعمارية. اختار الجزائر، وتبوّأ عديد المسؤوليات في الثورة، ليرقد بسلام بعين الكرمة. pic.twitter.com/pkmy1r2ooK — azzedine mihoubi (@azzedinemihoub3) December 7, 2018

مصطفى.ق