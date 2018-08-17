ميهوبي ينعي أسرة النحات محمد دماغ‎

عزى وزير الثقافة والإعلام عزالدين ميهوبي، اليوم أسرة النحات “محمد دماغ” في تغريدة له عبر حسابه الشخصي تويتر،

وقال ميهوبي “ببالغ الأسى، تلقيت نبأ رحيل النحات الجزائري الكبير المجاهد محمد دماغ بعد عمر من الإبداع”

مشيدا في ذات السياق بإسهامات الرجل ومنحوتاته التي خلدت أحداث وصفها بالكبيرة.

كما إعتبر أن الجزائر خسرت أحد أعلام وأعمدة الفن، مبرزا خصاله الحميدة .