ميهوبي ينعي الفقيد الأديب حسان الجيلالي

عزى، وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، عائلة الفقيد الأديب الدكتور، حسان الجيلالي، والذي توفي، أول أمس الإثنين، عن عمر يناهز الـ69 عاما.

وكتب الوزير ، على تويتر : ” ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة عالم الاجتماع، الكاتب الأديب الدكتور، حسان الجيلاني”.

وأضاف ميهوبي : “التقيت المرحوم آخر مرة على هامش الصالون الدولي للكتاب نوفمبر 2018، وتعود معرفتي به إلى أربعين عاما في اتحاد الكتاب الجزائريين”.

وختم ميهوبي كلامه : “كان مثقفا أصيلا وأديبا متميزا، وصاحب روح مرحة، رحمه الله”.

وكان الأديب الراحل، إبن الوادي، قد ألف عشرات الكتب في التراث والأدب والدواوين للشعر.

كما أن للراحل، إسهامات كبيرة في اختصاصه في علم الاجتماع.