ميهوبي يهدى درع الجزائر لعالم الآثار المصري زاهى حواس

فن وثقافة
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ميهوبي يهدى درع الجزائر لعالم الآثار المصري زاهى حواس
بقلم مصطفى.ق

قام وزير الثقافة عز الدين ميهوبى بتكريم عالم الآثار المصري  زاهى حواس.

تقديرا لقيمته العلمية والثقافية، محليًا وعالميًا، ولجهوده فى نشر الثقافة بالعالم، مؤكدا عمق العلاقات بين مصر والجزائر .

وأعرب الدكتور زاهى حواس عن سعادته بتكريمه من قبل عز الدين ميهوبى وزير الثقافة له.

 وكان وزير الثقافة قد كرم عددا من الرموز المصرية، مساء أمس.

 وهم عالم الآثار الكبير الدكتور زاهى حواس، والمفكر السياسى مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية.

و إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مجموعة الشروق، وعبد الواحد الوكيل وزير الثقافة الاسبق.

 وتم منحهم درع الجزائر نظرا لما يقدموه من نشر الثقافة فى العالم.

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