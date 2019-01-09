ميهوبي يهنئ الشاعر سيدي ولد الأمجاد بعد تعينه مديرا للتلفزيون الموريتاني

هنئ وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الشاعر سيدي ولد الأمجاد بمناسبة تعينه مديرا للقناة الثقافية بالتلفزيون الموريتاني.

ونشر ميهوبي في صفحته الرسمية في تويتر:هنيئا لصديقي الشاعر المبدع سيدي ولد الأمجاد تعيينه مديرا للقناة الثقافية بالتلفزيون الموريتاني.

وهو اختيار في محله لشاعر ومثقف وإعلامي عرف بحيويته، ونشاطه في الحقل الثقافي، مما بوّأه موقعا بارزا في الساحة الثقافية العربية.

بالتوفيق لك أيها الشاعر المحب للجزائر.. ومبارك للثقافية.