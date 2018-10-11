ميهوبي يهنئ الفائزين بجائزة “محمد ديب” الأدبية في طبعتها السادسة

نشر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اسماء الفائزين في الجائزة الوطنية محمد ديب، وهنئ الوزير الفائزين بالجوائز في المسابقة.

وفاز بالجائزة الاولى في اللغة العربية الروائي إسماعيل يبرير.

وعادت المرتبة الاولى في اللغة الفرنسية للراوائي محمد سعدون.

كما فاز بالمرتبة الاولى في اللغة الأمازيغية الروائي فهيم مسعودان.

وتم مساء اليوم منح جائزة “محمد ديب” الأدبية في طبعتها السادسة وذلك خلال حفل تكريمي أقيم بقصر الثقافة “عبد الكريم دالي” لتلمسان.

و قد تم تتويج روايات “مول الحيرة” باللغة العربية لإسماعيل يبرير و”انزا” لسامي مسعودان في اللغة الأمازيغية و”الهزيمة” لمحمد سعدون بالنسبة للغة الفرنسية.