ميهوبي يهنئ الكتاب الجزائريين المتوجين في مهرجان “كتارا”

هنأ الامين العام للأرندي عز الدين ميهوبي الكتاب الحبيب السائح، ناصر سالمي وكنى صريفق بعد تتويجهم في مهرجان “كتارا”.

ونشر ميهوبي تغريدة على تويتر قال فيها:تهاني الخالصة لمبدعي الجزائر المتألقين في مسابقة كتارا، الحبيب السائح، ناصر سالمي وكنى صريفق.

إنجاز متميز، يحق للثقافة الجزائرية أن تفخر به، وتعتزّ.

ولا بدّ لنا أن نعبّر عن سعادتنا لتصدّر أدباء الجزائر واجهة السرديات العربية، وتأكيد النبوغ والتفوق الجزائري. ألف مبروك للمتوجين.