ميهوبي يهنئ المنشد الجزائري لقمان إسكندر

هنأ وزير الثقافة عز الدين ميهوبي المنشد الجزائري لقمان إسكندر بإحتلاله المركز الثاني في مسابقة منشد الشارقة .

ونشر ميهوبي تهنئة على صفحته الرسمية في تيوترقال فيها.

كل التهاني للمنشد المتألق لقمان إسكندر لنيله المركز الثاني في مسابقة منشد الشارقة التي لا تخلو دورة من وجود منشد جزائري.

هذا الفوز يفتح أمامك أبواب الإبداع الواسعة… شكرًا لك ولمن ساهموا في صقل موهبتك.