ميهوبي يوجه تحية لأبطالنا الأشاوس في الجيش

وجّه وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، تحيته الحارة والخالصة لعناصر الجيش الوطني الشعبي للتضحيات التي يقدمونها في سبيل الوطن.

ومن خلال تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، غرّد ميهوبي “كل التحية لأبطالنا الأشاوس في الجيش الوطني الشعبي

قدموا أسمى ما يملكون أرواحهم شهداء في سبيل الوطن.

مدافعين عن شعبهم ومنافحين عن مآثر آمنهم ومعتزين بقيم ثورتهم، هزموا الإرهاب الدموي، أنتم خير خلف لخير سلف”.

وختم التغريدة عشتم وعاشت الجزائر.

وأرفق ميهوبي التغريدة بصورة للجيش الوطني الشعبي.