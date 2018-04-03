ميهوبي: يوم إعلامي في اطار تظاهرة “ربيع الفنون” ماي المقبل

ينظم يوم إعلامي يوم 10 ماي المقبل بالعاصمة سيجمع مختلف الفاعلين في الفن التشكيلي.

في إطار تظاهرة “ربيع الفنون” التي ستقام بين 5 و12 ماي حسب وزير الثقافة.

وقال عز الدين ميهوبي في ندوة صحفية اليوم أن هذا اللقاء سيناقش “مختلف القضايا” المتعلقة بالتشكيل.

مؤكدا أن تظاهرة “ربيع الفنون” المقبلة لا تتعلق بعرض اللوحات وبيعها وإنما أيضا بإيجاد فضاء” يجمع الفاعلين في هذا المجال.

وفي مقدمتهم مسيري الأروقة الفنية كحلقة أولى في تطوير هذا السوق.

وأضاف الوزير أن اللقاء سيجمع أيضا فنانين تشكيليين ومنظمي ومحافظي المعارض ومسؤولي المؤسسات الثقافية وأكاديميين ونقاد وصحفيين.

بالإضافة إلى ممثلين عن الجمارك والضرائب وكذا المؤسسات الاقتصادية الخاصة.

وأشار الوزير إلى أن اليوم الإعلامي سيناقش عدة محاور بينها عرض تجارب صالات العرض وبعض التشكيليين من داخل وخارج الجزائر.

بالإضافة إلى مختلف آليات سوق الفن كإجراءات العقود الفنية والبيع بالمزاد العلني والتعريفة الجمركية.

وكان ميهوبي قد صرح مؤخرا بأن تظاهرة “ربيع الفنون” سيحتضنها قصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة.

والتي ستعرف مشاركة حوالي 150 فنانا تشكيليا وحضور حوالي عشرة أروقة فنية خاصة.