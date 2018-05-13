عزى وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، أسرة الفنانة صونيا والعائلة الثقافية والفنية الجزائرية.

وقال ميهوبي في رسالة تعزية نشرته وزارة الثقافة، أنّ هذه الفنانة التي ظلت متألقة خلال كل مسيرتها الفنية .

وذكر أنها وهبت حياتها للفن وللإبداع ولخدمة الثقافة والفن.

وأردف أنها فنانة عرفت بالالتزامها العميق وبكل ما يخدم الإنسان ويرتقي بالذوق، ظلت تحظى دائما باحترام وتقدير الأوساط الثقافية والفنية.

اختارت بعد أن ألم بها المرض أن تبتعد عن الأضواء محافظة المكانة التي كانت حققتها في المجال الفني والإعلامي.

وكانت الراحلة ، المرحومة صونيا تمتلك شخصيةً ثقافية ، فنية قوية يضيف الوزير.

مناضلة من أجل قضية المرأة، مدافعة عن حقوقها وملتزمة بالقضايا التحررية.