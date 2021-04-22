ميهوبي: 30 مليار دج لإنجاز 3 آلاف مشروع خاص بالمياه الشروب لفائدة مناطق الظل

كشف وزير الموارد المائية، مصطفى ميهوبي ، أنه تم إنجاز 3 آلاف مشروع خاص بالمياه الشروب، بغلاف مالي يقدر بـ 30 مليار دج لفائدة مناطق الظل.

وأضاف الوزير خلال زيارته اليوم إلى ولاية تبسة، أن مشاريع مناطق الظل تكتسي أهمية قسوة وأولوية في برنامج رئيس الجمهورية.

وأوضح ميهوبي، أنه جاء ليلتزم بالتجسيد وليس لتقديم الوعود، ولا يمكن إعطاء معلومات عن مشاريع منطلقة ولم تنته.

وأكد في ذات السياق، أن السماح بحفر الآبار خاضع للدراسات التقنية الصادرة عن الجهات المختصة.

وعن إرتفاع أسعار قارورات المياه المعدنية وضبطها، أفاد الوزير، أن الأمر يخضع لمصالح وزارة التجارة.