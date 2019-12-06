ميهوبي.. 7 سنوات ساجعل من الإقتصاد الجزائري في مصاف إقتصاد الدول الصاعدة

كشف، المرشح للأنتخابات الرئاسية المقبلة، عزالدين ميهوبي، أنّ برنامجه يملك الحلول الممكنة للخروج من الإقتصاد الريعي.

وخلال المناظرة التلفزيونية التاريخية التي حملت عنوان “الطريق نحو التغيير”، بين المرشحين الخمس، والتي جرت أطوارها في قاعة المؤتمرات الدولية عبد اللطيف بن رحال بالعاصمة.

وقال مرشح التجمع الوطني الديموقراطي، بأنه سيراجع كل المنظومة القانونية المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار.

والدفع بعجلة الإقتصاد الجزائري والإرتقاء به في مصاف الدول الصاعدة، مؤكدا أنّ بالجزائر تملك كل المؤشرات

والوسائل للوصول إلى مصاف الدول الكبرى والصاعدةن والخروج من الإقتصاد الريعي.

كما قال وزير الثقافة في ذات الصدد أنه بإمكان برنامجه أن يدفع بالجزائر في ظرف 7 سنوات الى مصاف الدول الصاعدة.

كما اعاب ذات المتحدث المنظومة الأقتصادية الحالية، مؤكدا على أن برنامجه يعمل على مراجعة كل القوانين وفتح الإستثار واسقاط قادعة 49/51.

كما قال أن مشروع حلم الصحراء يمكن للجزائر أن تقوي الإقتصاد الجزائري.