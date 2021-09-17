مي حريري في ورطة ببريطانيا وتطلب مساعدة مالية

استنجدت الفنانة اللبنانية مي حريري بمحبيها ومتابعيها لمساندتها مادياً كونها تمرّ في ورطة حادة منذ نحو سنة في بريطانيا.

ونشرت مي مقطع فيديو عبر خاصية “ستوري” في حسابها الرسمي على “انستغرام”، بدت فيه متأثرة للغاية وهي تطلب من متابعيها مساعدتها مالياً لأنها بحاجة ماسة إلى مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه إسترليني من أجل تسديده للمحكمة في لندن للانتهاء من الدعوى القضائية التي رفعت ضدها من قبل من وصفتهم “بالظالمين “حسب تعبيرها.

وتمنت على جمهورها أن يساعدها حتى لا يتم تأجيل المحاكمة، وقالت: “موقف صعب كتير بس للأسف أنا بوضع استثنائي كتير، وضع مزّفت وانا عليّ دعوى هون انا بحاجة إلى 15 ألف باوند لدفعها كتكاليف للانتهاء من القضية التي رُفعت ضدي، لو سمحتم ساعدوني لكي لا يتم تأجيل المحاكمة”.

واعتبرت مي أن هذا المبلغ الذي طلبته هو بمثابة ديْن عليها وستسدّده لاحقاً بالطريقة التي تراها مناسبة، من دون أن تفصح عن سبب تورطها في هذه المسألة؛ لأنه لا يمكنها حالياً أن تتحدث عنها، وإنما قالت: “السبب ظلم وصدقوني انا احارب من نحو سنة وشهرين وانشالله تنتهي المحكمة انشالله واذا حصلت بالقانون على الحق بقول السبب سأعلنه لاحقاً”، مشيرة إلى أنه “لا علاقة لابنتها أو عائلتها بهذه القضية”.