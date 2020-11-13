مي عز الدين تتصدر الترند المصري

تصدرت الممثلة المصرية مي عزالدّين، الترند المصري، بمسلسلها الجديد خيط حرير.

وتم تداول إحدى المشاهد المؤثرة، لحظة وفاة والدها في المسلسل، على نطاق واسع مساء أمس من قبل جمهور مي عز الدين.

وتفاعل المتابعون على السوشيال ميديا مع مشهد مي، معربين عن إعجابهم الكبير بأدائها المتقن للدور.

يذكر أن مسلسل “خيط حرير”، من بطولة مي عزالدين، من 35 حلقة، في قالب درامي اجتماعي تشويقي.

ويشارك في بطولته ثلة من النجوم محمود عبد الغني، والفنانة الكبيرة سوسن بدر، ومي سليم، ومن لبنان نيكولا معوض.

واحتل العمل مع عرض حلقاته الأولى محركات البحث «جوجل»، و«تويتر»، فى إشارة لنجاح المسلسل.

وتلعب مي عز الدين شخصية «مسك»، وهي فتاة تهتم بعائلتها اهتماما بالغا، خصوصا والدها الذى تحرص على منحه رعايتها الكاملة.