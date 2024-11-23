مي عز الدين تُفجع بوفاة والدتها

توفيت والدة الفنانة المصرية مي عز الدين، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، بسبب إصابتها بالفشل الكلوي.

وكانت مي عز الدين قد أعلنت خلال الفترة الماضية، عن تعرض والدتها إلى وعكة صحية شديدة، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

كما قررت مي عز الدين التوقف عن كافة أنشطتها الفنية طوال الفترة الماضية، لحين الاطمئنان على الحالة الصحية لوالدتها وتعافيها.

وأصيبت والدة مي عز الدين بحالة صحية حرجة، بسبب مشاكل خطيرة في الكلى. مما استدعى خضوعها لجلسات غسيل كلوي متكررة تصل إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

وفي الآونة الأخيرة، تدهورت حالتها الصحية، ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى لتلقي رعاية طبية مكثفة.

وتعتبر العلاقة بين مي عز الدين ووالدتها قوية ومميزة للغاية، حيث تعتبر مي والدتها الداعم الأول في حياتها وشريكة كل نجاحاتها.

وعبرت مي كثيرًا في لقاءاتها الإعلامية عن مدى قربها من والدتها، وذكرت أنها تلعب دور الأم والصديقة في حياتها.

كما أكدت مي عز الدين أن والدتها كانت سببًا رئيسيًا في دخولها عالم التمثيل. وأنها تمثل مصدر القوة والدعم الذي تعتمد عليه.