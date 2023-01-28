مي عمر بطلة فيلم تامر حسني

كشف النجم المصري تامر حسني، عن مشاركة الفنانة مي عمر في بطولة فيلمه الجديد، الذي يحمل عنوان تاج.

ونشر تامر حسني مجموعة صور تجمعه بمي عمر، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيسبوك.

وعلق تامر حسني بالقول: “مبروك يا مي فيلم تاج، تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق”.

وسيجدد فيلم تاج التعاون بين الفنان تامر حسني والمخرجة سارة وفيق للمرة الثانية، بعد فيلمهما “مش أنا”، الذي عرض عام 2021.

وتعاون تامر حسني لأول مرة مع هنا الزاهد ببطولة فيلم “بحبك”، وهو أول عمل من بطولته وتأليفه وإخراجه وموسيقاه.

وشاركه في العمل مجموعة من الفنانين منهم حمدي الميرغني ومدحت تيخة وهدى المفتي وأحمد عزمي.