مي عمر “طليقة” أحمد زاهر في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” هذا رمضان

يجتمع الفنانان المصريان مي عمرأحمد زاهر في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت “مي” بوسترات جديدة عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت خلالها “مي” وهي بمكتب المحاماة خاصتها.

وعلقت: “بسم الله توكلنا على الله بوسترات مسلسل نعمة الأفوكاتو رمضان 2024 إن شاء الله على إم بي سي”. والمقرر عرضه ضمن منافسات مسلسلات رمضان 2024.

تدور أحداث مسلسل “نعمة الأفوكاتو” في إطار اجتماعي، وتجسد “مي” دور محامية تدخل في صراعات مع طليقها أحمد زاهر ضمن أحداث العمل.

المسلسل مكون من 15 حلقة ويشارك ببطولته أحمد زاهر، أروي جودة، كمال أبو رية. سلوى عثمان، سامي مغاوري، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد سامي.

يذكر أن هذه المرة الثانية التي يتعاون خلالها المخرج محمد سامي مع زوجته الفنانة مي عمر. ببطولة مطلقة في الدراما التلفزيونية وكانت أولى تجاربهما مسلسل “لؤلؤ” عام 2020.