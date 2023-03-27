مي عمر: مستحيل أن أعمل مع غادة عبد الرازق

أكدت النجمة المصرية مي عمر، أنها لن تعمل أبداً مع الفنانة غادة عبد الرازق بعد مشاكل الأخيرة مع زوجها المخرج محمد سامي.

وقالت الفنانة، خلال حلولها ضيفة على برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم: “مستحيل اشتغل مع غادة عبد الرازق في بطولة مشتركة. لأن لازم يبقى فيه كيميا بيني وبين الممثل اللي هشتغل معاه. ومعتقدش إن أنا وهي نقدر نعمل شغل حلو مع بعض”.

كما كشفت الفنانة مي عمر عن تعرضها للظلم كثيراً بسبب نسب نجاحها لدعم زوجها المخرج محمد سامي.

وأكدت أن صداقة تجمعها بالفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة، وقدمت لها الحل لأزماتها الأخيرة.

كما أكدت مي عمر أنها تعرضت للظلم كثيراً بسبب اتهامها دائماً بأنها تعمل بسبب واسطة زوجها المخرج محمد سامي.

ونفت مي عمر ما تردد عن تركها العمل مع تامر حسني من أجل المشاركة مع محمد رمضان في فيلم “هارلي”.

وقالت إنها اعتذرت عن فيلم “تاج” مع النجم تامر حسني لأنها كانت تصور مسلسلها لرمضان “علاقة مشروعة”. ولم ينجحوا في تنسيق المواعيد، مؤكدة أنهم سيلتقون في عمل ثاني قريباً.

وكشفت، أنه كان هناك اتفاق على تقديم عمل عالمي تقوم به هي وظافر عابدين وكان مقرراً تصويره في دبي ولم يكتمل بسبب ضخامة الميزانية.

وعن الممثلة التي ترغب مي عمر في تعلم حسن اختيار الأدوار منها قالت: “هند صبري بحبها جداً كإنسانة وكممثلة. عندها أدوار كتير مهمة. ونفسي أتعلم منها اختيارها لأدوارها.. وهي عملت شخصيات كتيرة جداً وعمري ما حسيت أنها مش مصرية”.