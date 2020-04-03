مٌستقبل سليماني غير واضح المعالم في الإمارة

الرياضة
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مٌستقبل سليماني غير واضح المعالم في الإمارة
بقلم إسماعيل عشاش

لا يزال مُستقبل الدولي الجزائري إسلام سليماني، غير واضح المعالم لحد الساعة رفقة ناديه موناكو، وفقا لتقارير إعلامية فرنسية.

وأشارت مجلة “أونز مونديال”، بأن رأس الحربة، ورغم تألقه الكبير، يبقى مُرشحا لتغيير الأجواء بداية من الميركاتو القادم.

وأوضحت بأن المدرب مورينو، لا يزال يرى في “سوبر سليم” خيارا ثانويا، رغم أن واقع الميدان يؤكد عكس ذلك دائما.

وينشط هداف المنتخب الوطني، مع فريق الإمارة، على شكل إعارة من ليستر سيتي، وسيكون مُجبرا على العودة الى هذا الأخير بعد نهايتها.

ويُشار في الأخير، بأن إبن عين البنيان لم يكن مرتاحا كثيرا مع الفريق الأحمر، وكان راغبا في الرحيل جانفي الماضي.


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