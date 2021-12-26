مٌفاجأة كبيرة.. بلايلي لن يلعب في أوروبا!

فجر موقع كووورة العربي سهرة اليوم الأحد مُفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مُستقبل النجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي”.

حيث وصل نجم نادي قطر السابق، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة عرض مغرٍ وصله من أحد أندية الدوري القطري.

وحسب ذات المصدر دائما فإن ابن مدينة وهران وصل صبيحة اليوم للاجتماع بمسؤولي نادي الدحيل.

وهم الذين أبدو رغبة ملحة في الحصول على خدمات اللاعب، وأكدوا استعدادهم لتلبية مطالبه الشخصية.

وفضل بلايلي عدم انتظار رحلة المنتخب الوطني الى قطر والمُقررة غدا الاثنين، حيث فضل التوجه اليوم الى الدوحة من أجل حسم مُستقبله.

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قرر النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، رسميا فسخ عقده مع ناديه قطر القطري بالتراضي.

ومن المتوقع أن يمضي ابن الباهية وهران في احد النوادي الإماراتية، بعد أن تحصل على أوراق تسريحه من ناديه السابق، حسب ما كشف عنه والده.

كما يتوقع أيضا أن يلتحق الساحر بلايلي بأحد الأندية الأوربية، نظير ما يقدمه على الميدان وما يملكه من إمكانيات.

وقد أشاد الناخب الوطني جمال بلماضي، في الكثير من المرات بيوسف بلايلي، حيث اعتبر أنه يملك من الإمكانيات ما يجعله قادرا على اللعب على الأقل في صفوف توتنهام أو اتليتيكو مدريد.

والجدير بالذكر، ان عقد لاعب الترجي التونسي وإتحاد العاصمة سابقا يمتد إلى 2023.

وكان النجم الجزائري قد إلتحق بنادي قطر القطري شهر نوفمبر 2020 قادما من أهلي جدة السعودي في صفقة انتقال حر.

إنتقال بلايلي إلى قطر، جاء بسبب مشاكل مع إدارة النادي السعودي، والتي جعلته آنذاك يقرر اللجوء إلى “الفيفا“.

هذا وخاض يوسف تجربة رائعة في تونس من بوابة الترجي، أين تمكن من التتويج مع النادي بلقبي دوري أبطال إفريقيا.

كما توج ابن المدرسة الوهرانية مع المنتخب الوطني أيضا، بكأس أمم إفريقيا سنة 2019 التي احتضنها مصر.

وعلى الرغم من حرمانه اللعب لمدة عامين بسبب تناوله مواد محظورة، وفسخ ناديه انذاك اتحاد العاصمة عقده. إلا أن إلى أن عزيمة الموهوب بلايلي مكنته من العودة إلى الملاعب وبقوة، وذلك بعدما تم تخفيض عقوبته عبر محكمة التحكيم الرياضية من أربع سنوات إلى إثنتين.

للاشارة، ساهم بلايلي، أمس الأربعاء، في تأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس العرب فيفا قطر 2021. وذلك بتسجيله هدف الفوز لمحاربي الصحراء في الدقيقة 90+17.

وسيلاقي أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة في النهائي، المنتخب التونسي الذي تأهل هو الآخر إلى النهائي بعد تغلبه على نظيره المصري بهدف دون رد.

وسيجرى النهائي بملعب البيت يوم السبت القادم على الساعة الرابعة بالتوقيت الجزائري.