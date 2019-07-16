مَثلُ الفريق الوطني كمثل من تعلم الحكمة عن أبيه

لا خوف على المنتخب الوطني في كأس إفريقيا، قلتها وأعيدها وأنا على أتم الإدراك أن الطريق معبد نحو التتويج بالكأس، لست خبير كرة ولكن للمحيط خصائصه وخصوصياته.

إن اللاعبين يسيرون على طريقة مدربهم، مثلهم كمثل من تعلم الحكمة من أبيه، فالشعب يعرف الكرة بالنتيجة، والمدرب يعرفها بالأداء، العامل النفسي حافز ودافع لتحقيق الفوز.

خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد والإرادة العالية للشعب بعد الحراك، النتيجة التي أتوقعها كأس إفريقيا على أرضنا إن شاء الله.

الدليل جاهزية المدرب بعد تصريحاته التي نقرأ من خلالها ثقة مدروسة لظروف محسومة.