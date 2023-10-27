مُؤثر أمريكي شهير يُفجرها: تلقيت مبلغا ضخما لأدعم إسرائيل!

فجر مؤثر أمريكي شهير على تطبيق تيك توك، يتابعه أكثـر من 2.9 مليـون مستخدم، فضيحة من العيار الثقيل حول الكيان الصهيوني.

وكشـف المؤثر، كيـف يحـاول الإحتـلال اغـراء العديـد من المؤثريـن، لدعمهم ضد غزة التي تعاني من قصف متواصل لـ21 يوما.

وقـال المؤثر أنه تم التواصل معه من قبل منظمات صهيونية، عرضـت عليـه مبلغ 5 آلاف دولار و”فرصـة رعايــة” مقابل أن يقوم ببث مباشر يعبر فيه عن دعمه للاحتلال الصهيونـي ضـد فلسطين.

كمـا كشـف أن مؤثـرين آخريـن تلقـوا عروضًـا مماثلـة مقابـل دعمهم لـ”الكيان المحتل”.

وقال المؤثر الأمريكي: “5000 دولار هو ما عرض علي للتو للتعهد بدعمي للكيان الصهيوني. لقد ارسلتلي هذه المنظمة الصهيوينة عبر البريد الإلكتروني هذا الصباح. وقالو لقد تابعنا المحتوى الخاص بك على تيك توك .ونقدر شغفك بالشرق الأوسط. تود منظمتنا التي تسعى إلى المساعدة في الفهم أن تقدم لك فرصة رعاية”.

مضيفا: “لقد لاحظنا دعمكم للقضية الفلسطينية ونحترم تفانيكم في القضايا المهمة. ومع ذلك نعتقد أنه قد يكون هناك بعض سوء الفهم والتصورات الخاطئة فيما يتعلق بإسرائيل”.

وتابع حول محتوى رسالة المنظمة الصهيونية: “نحن على إستعداد لتقديم 5000 دولار لك لبدء البث المباشر. والتعهد بدعمك للكيان. نحن نهدف إلى تزويدك بالموارد والخبراء الذين يمكنهم جعلك ترى الحقيقة.صوتك مؤثر ونعتقد أنه من الضروري عدم نشر أكاذيب. ونحن نتطلع إلى العمل معا لتعزيز قدر أكبر من الحقيقة في العالم”.

وختم بالقول: “هذا أمر فظيع. لقد رأيت منشورات منشئي محتوى آخرين يتحدثون عن كيفية عرض المال عليهم لدعم الكيان. وأعتقد أن هذا مثير للإشمئزاز. لن أبيع فلسطين مقابل أي مبلغ من المال. لا يمكنك شراء دعمي للابادة الجماعية. هذا مثير للاشمئزاز ووصفهم بالكلاب المسعورة والارهابيين. ما مقدار العنصرية التي يعتقدون أنهم يستطيعون الإفلات منها.. فلسطين حرة”.

هذا وخلف العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 21 يوما، 7326 شهيدا، ونحو 19 ألف جريح.