مُؤسسا أنستغرام يعودان بتطبيق جديد

عاد مؤسسيْ خدمة إنستغرام، مجددًا، مع تطبيق جديد يُوصف بأنه سيكون “تيك توك الأخبار”.

وأعلن كيفن سيستروم ومايك كريجر، يوم الثلاثاء، عن إطلاق تطبيقهما الجديد آرتيفاك “Artifact”، الذي يعد بموجر إخباري مخصص قائم على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال كريجر في منشور على انستغرام، إنه وسيستروم يعملان مع فريق موهوب منذ أكثر من عام على إطلاق التطبيق.

وأضاف أنهم بدأوا إتاحة التطبيق للمستخدمين تدريجيًا، ويمكن الآن لأي شخص الانضمام إلى قائمة انتظار لتجربة التطبيق.

ويركز التطبيق الجديد بالدرجة الأولى على المقالات بدلًا من الصور، حيث يقدم آرتيفاك توصيات بالمحتوى بناءً على الاهتمامات. كما يسمح بالمناقشة مع الأصدقاء.

وسيعرض الموجز الرئيسي للتطبيق الجديد المقالات الشائعة من المؤسسات الإعلامية الكبيرة.

ووصف موقع “Platformer” تطبيق آرتيفاك الجديد من سيستروم وكريجر بأنه “تيك توك للنصوص”، وربما يشكل خطرا مفاجئا على تويتر.

وبعد إطلاق إنستغرام معا عام 2010، باع سيستروم وكريجر التطبيق إلى شركة فيسبوك مقابل مليار دولار أميركي عام 2012. ثم غادرا الشركة عام 2018.

ومنذ مغادرة الشركة، أنشأ سيستروم وكريجر مشروعًا يركز على التطبيقات الاجتماعية للمستقبل.