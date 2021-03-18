مُؤلم جدا.. رسالة صوتية مُؤثرة للراحلة ريم غزالي بعد إستيقاضها من الغيبوبة

نشر الفنان الجزائري، رضوان جعواني، رسالة صوتية مؤثرة، وصلته من الفنانة الراحلة ريم غزالي بعد إستيقاضها من الغيبوبة.

وقالت ريم غزالي في الرسالة الصوتية: “لا أزال متعبة، استيقضت للتو بعد العملية، وحالتي خطيرة نوعا ما”.

وأضافت الفنانة الراحلة: “ربي حبني نعيش وخلاص، ومزال معلابلناش إذا راه مطولنا في العمر ولا لالا”.

وتابعت فقيدة الجزائر: “رأسي مفتوح بعد العملية وأشعر بالألم، وربي ما فيه غير لخير”.

وعبر الفنان، عن ألمه الشديد لفقدان زميلته قائلا: “أنا لا أصدق رحيلها، ولا أستطيع الصبر، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأوضح الفنان، إن هذه الرسالة تعود لإستيقاض ريم غزالي من الغيبوبة، بعد إجرائها لعملية جراحية دقيقة في الرأس في نوفمبر 2019.

كما تحدث جعواني في منشور آخر، عن تحدي ريم غزالي للمرض قائلا: “ريم أنت إنسانة صبورة، 3 سنوات وأنت تصارعين المرض”.

وأضاف الفنان: “حتى في المرض شجاعة، وبعد جهد طويل إستسلمتي ربي يرحمك”.

وختم الفنان: “ربي يرحمك يا أختي العزيزة وأنا أشهد أنك لا تأذي أحد، أنت كنت مرأة بـ10000 رجل، وربي يصبرنا على فراقك”.

هذا وانتقلت إلى رحمة الله، أمس الأربعاء، الفنانة الجزائرية ريم غزالي، بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد معاناتها مع المرض.

وسيتم نقل جثمان الفنانة الجزائرية، ريم غزالي، إلى الجزائر، اليوم الخميس، وسيتم دفنها بمقبرة زرالدة، يوم غد الجمعة.

https://www.instagram.com/p/CMiC9XFldRX/