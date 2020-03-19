مُبادرة رائعة من إدارة أهلي البرج لمُحاربة فيروس كورونا

قامت إدارة فريق أهلي برج بوعريريج بمُبادرة رائعة سعيا منها للمُساهمة في مُحاربة فيروس كورونا الذي تفشى في كل أنحاء العالم.

الإدارة البرايجية بقيادة الرئيس “أنيس بن حمادي” قررت الوقوف إلى جانب السلطات العمومية للتكفل بالمواطنات والمواطنين

إدارة “البرج” أعلنت وضع الإقامة الرسمية للفريق بكل مرافقها تحت تصرف مديرية الصحة لولاية برج بوعريريج لإستغلالها كمركز للحجر الصحي.

مع إلتزام رئيس النادي أنيس بن حمادي بالتكفل بالتجهيزات الطبية اللازمة لتهيئتها وفق طلبات الجهات المعنية و السلطات العمومية.