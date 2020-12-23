مُباراة سطيف أمام “رونيسونس” ستلعب في موعدها!

ستلعب مُباراة وفاق سطيف أمام نظيره رونيسونس التشادي، في موعدها المُحدد، اليوم الأربعاء، عكس ما كانت تُطالب به إدارة النسر الأسود.

وانعقد صبيحة اليوم الإجتماع الأمني الخاص باللقاء بمقر الفيدرالية التشادية لكرة القدم، بحضور ممثلي الفريقين، محافظ اللقاء، ممثلي الفيدرالية التشادية لكرة القدم.

وتم التطرق لمختلف النقاط الخاصة بنتظيم المباراة التي ستلعب رسميا في وقتها المحدد أي على الساعة الثالثة مساء بملعب إدريس محمد أويا بالعاصمة التشادية نجامينا.

وكانت إدارة ممثل الجزائر، قد طالبت بالفوز على البساط الأخضر، بعدما حُرمت من التمرن في الملعب الرئيسي، أمس الثلاثاء.