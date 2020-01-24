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مُباراة عالمية للخضر في وهران.. زطشي يرُد

الرياضة
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مُباراة عالمية للخضر في وهران.. زطشي يرُد
بقلم إسماعيل عشاش

أوضح خير الدين زطشي، بأن هيئته تسعى دائما لتنظيم مُباريات ودية كبيرة للمنتخب الوطني، داخل الجزائر وخارجها.

وتطرق رئيس الفاف، لما تم تدواله بخصوص لعب الخضر أمام مُنافس عالمي، بمناسبة إفتتاح ملعب وهران الجديد في الأشهر القادمة.

وقال في تصريحات للإذاعية الوطنية :”نحن نريد دائما أن نلتقي بالكبار، سواء في وهران أو في غيرها”.

وواصل :”كنا نمتلك العديد من الإتصالات، ولكن الأمور عادت الى نُقطة الصفر، بسبب تغيير الكاف لبرنامج كأس إفريقيا وتصفياتها”.

وأوضح الرجل الأول في كرة القدم الجزائرية، بأن إتحاد كرة القدم، يدرس كل الخيارات المُتاحة مع الطاقم الفني وسيختار أفضلها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=761913

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