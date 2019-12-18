مُباراة في الدوري الجزائري تجر فرنسيين الى الحبس!

لا تزال مُباراة دفاع تاجنانت ووفاق سطيف، الموسم الماضي، تصنع الحدث لدى المُحققين الفرنسيين، والذين يشكون في حدوث كولسة فيها.

وكشفت جريدة ليكيب، بأن عُمالا من شركة “ويناماكس”، يتواجدون في الحبس الإحتياطي للخضوع للتحقيق، بخصوص ما حدث في هذه المُباراة.

ووفقا لذات المصدر، فإن العمُال السالف ذكرهم، لم يقوموا بمُهمتهم بتنبيه السُلطات، عند وجود مُراهنات بشكل غير طبيعي.

وتُشير التحقيقات، لوجود مُراهنات برقم غير مُعتاد، على مُباراة تاجنات وسطيف وبنتيجة 3-2، أي نفس النتيجة التي إنتهى بها اللقاء.

شركة فرنسية خسرت أكثر من مليارين بسبب المُباراة

ويبقى اللافت للنظر، والسبب الرئيسي في إنطلاق التحقيقات، هو أن جميع المُراهنات تم القيام بها في مدينة ميتز الفرنسية.

وقام المُراهنون بصرف 5 آلاف أورو، ليتسببوا في خسارة فادحة لـ”ويناماكس”، تصل لـ100 ألف أورو أي ما يتجاوز الملياري سنتيم.

ومما زاد في إحتمالية، وجود ترتيب للمُباراة هو أن ثلاثة أهداف من الخمسة التي سُجلت كانت بواسطة ركلات جزاء.

ويبقى الطرف الفرنسي، مُقتنعا، بوجد أمور غير طبيعية حدثت في اللقاء، في إنتظار ظهور تفاصيل أخرى مُستقبلا.