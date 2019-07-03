مُباراة ودية وشراكة إستراتيجية مُرتقبة بين “السياربي” و”مارسيليا”

سيكون شباب بلوزداد على موعد إقامة مُباراة ودية أمام العملاق الفرنسي أولمبيك مارسيليا، وهذا في الـ30 من شهر جويلية الجاري.

وستُقام المُواجهة بين “السياربي” و”لوام” على أرضية ملعب 5 جويلية الأولمبي، في موعد تحضيري هام لأبناء لعقيبة تحضيرا للموسم الجديد.

وكشف رئيس اللجنة الأولمبية “مصطفى بيراف”، في ندوة صحفية عقدها الأربعاء، بأن الفريق العاصمي سيعقد شراكة مع كبير الجنوب مُستقبلا.

يُشار بأن المُدير العام لـ”لوام” تواجد مؤخرا بالجزائر، وأجرى الكثير من جلسات العمل مع إداريين من شباب بلوزداد ومولودية الجزائر.