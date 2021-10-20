مُباريات الأربعاء.. نتائج الجولة الثالثة لرابطة أبطال أوروبا

عرفت الجولة الثالثة من كأس رابطة أبطال أوروبا مباريات مثيرة وساخنة تميزت بفوز معظم الفرق الكبيرة والمرشحة دون أي مفاجآت.

فقد فاز بايرن ميونخ على بنفيكا البرتغالي في معقله بأربعة أهداف نظيفة، وبنفس النتيجة إكتسح تشلسي الإنجليزي فريق مالمو السويدي.

ومن جهة اخرى تغلب المان يونايتد على أتالانتا الإيطالي بثلاثة أهداف لواحد وعرفت تسجيل الدون لهدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

أما برشلونة الجريح فقد انتزع الفوز بصعوبة أمام دينامو كييف الأوكراني بهدف يتيم ويوفنتوس حقق الأهم بفوزه خارج الديار بهدف لصفر أمام زينيت الروسي.