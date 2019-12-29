مُتصدر الكالتشيو مُهتم بغولام!

دخل الدولي الجزائري فوزي غولام، حسابات مُتصدر الكالتشيو، إنتر ميلان، وفقا لما كشفته جريدة “توتو ميركاتو”، في عددها اليوم الأحد.

وأوضحت ذات المصدر، بأن إدارة النيراتزوري إقترحت، أن تتم الصفقة مع نابولي إطار مُقايضة دون إضافات، بالجناح الأيمن ماتيو بوليتانو.

وأشارت الصحيفة، لتحمس أبناء الجنوب للفكرة، بإعتبار أن بوليتانو ينال إعجاب مُدربهم الجديد، جينارو غاتوزو، والذي لا يعارض رحيل غولام.

يُذكر بأن صاحب القذفات الصاروخية، ومنذ الإصابة الخطيرة التي تعرض لها منذ أكثر من سنتين عاجز عن إسترجاع مُستواه المعهود.