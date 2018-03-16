كشف مستشار مُجمّع طحكوت السيد مختار شهبوب، أنّ المُجمّع يحضّر لإنشاء مركب خاص بصناعة قطع غيار السيارات بتيسمسيلت.

وأفادت مصادر “النهار”، أن المركب سينتج ما يعادل 25 بالمائة من مجموع القطع المدمجة في تركيب السيارات.

ما سيرفع مستوى نسبة الإدماج المحلي، وهو ما سينعكس حتما على أسعار السّيارات المركبة محليا.

وبخصوص مصنع “سوزوكي” الذي سينطلق في الإنتاج شهر ماي، أكد أن هناك مفاوضات مع المصنّع الياباني بخصوص سعر سيارة “alto”.

كما أكد أن مجمّع طحكوت يعتزم تسويقها بسعر لا يتعدى 120 مليون سنتيم.