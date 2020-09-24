مُحامي اللافي يكشف تفاصيل مغادرته إتحاد العاصمة

كشف بن ميم، مُحامي “مؤيد اللافي”، عن تفاصيل مغادرته إتحاد العاصمة، بعد أن أكد عنتر أن مغادرته كانت لأسباب فنية.

وقال “بن ميم” في تصريح لـ”كووورة”: “إن فسخ اللافي لعقده كان بعد عجز الفريق الجزائري عن الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه اللاعب”.

وأضاف: “كذلك للتأخر المتكرر في صرف رواتبه لأكثر من أربعة أشهر وكان بإمكان اللافي فسخ عقده منذ شهر جانفي الماضي”.

وتابع: “أرسلنا خطاب تنبيه وعجز حينها النادي عن دفع الأجور المتأخرة”.

وختم كلامه: “لكن تفهم اللاعب لموقف الفريق جعله يتراجع عن الفسخ وأكمل المشوار مع اتحاد العاصمة احتراما وحبا لجماهيره”.

في نفس السياق، أكد بن ميم، أن اللافي يعتبر من أفضل اللاعبين في إتحاد العاصمة.

وثورة الجماهير وغضبها على إدارة الفريق بعد الإعلان عن فسخ العقد دليل على مدى حبها واحترامها للاعب.

وحول مصير مستحقات اللافي، فإن هذا الأخير منح فريقه السابق مهلة شهر وهذا دليل على تعاونه مع إدارة اتحاد العاصمة.