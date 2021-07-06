مُحاولة إنقلاب على بن ناصر في ميلان

طالب الإعلامي الإيطالي، جينالوكا جارو، مدرب إسي ميلان، ستيفانو بيولي، بإسقاط الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر من تشكيله الأساسي لصالح النجم الصاعد المحلي ساندرو تونالي.

وتحدث كبير صحفيي جريدة “جيورنالي دي برشيا” بخصوص هذه المسألة لأحد الإذاعات المحلية قائلا :”بالنسبة لي تونالي قادر على اللعب بصفة أساسية، ولو كان لي الخيار لوضعته بدلا من بن ناصر”.

وواصل في سياق مُتصل :”بطبيعة الحال اللاعبين قادران على النشاط سويا أيضا، ولكن تونالي بالنسبة يمتلك المؤهلات اللازمة من أجل التواجد منذ البداية مع الروسونيري“.

وتأتي هذه الخرجة، تزامنا وكثرة الحديث بخصوص قدرة اليساري على العودة للواجهة، بعد سلسلة الإصابات التي تعرض لها خلال الموسم الماضي، والتي أجبرته على الخضوع لعملية جرايحة مؤخرا.