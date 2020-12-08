مُحتالون يستغلون إسم غولام لسرقة أموال مُحبيه!

حذّر الدولي الجزائري، فوزي غولام، مُحبيه، من مُحتالين يستغلون إسمه، من أجل الحصول على الحسابات البنكية لمُحبيه، وسرقة أموالهم.

ونشر الظهير الأيسر “ستوري” كتب في التالي :”هناك مُحتالون يستعملون حسابات في مواقع التواصل الإجتماعي بإسمي”.

وواصل :”هم يطلبون منكم منحهم، تفاصيل ومعلومات مُتعلقة بكم وبحساباتكم، يجب أن تأخذوا حذركم، حسابي مُوثق”.

وأطلق لاعب نابولي، مُسابقة على حسابه الرسمي في إنستغرام، بمناسبة وصوله لحاجر المليون مُشترك مؤخرا.

ودفعت هذه المُسابقة المُحتالين، لإنشاء العديد من الحسابات بإسم غولام، لسرقة بيانات مُحبيه.