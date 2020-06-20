مُحسن يتبرع بأجهزة هامة لصالح قطاع الصحة ببسكرة

كشف مدير الصحة لولاية بسكرة، أن مصالحه تدعمت بأجهزة هامة وفرها أحد المحسنين بالولاية.

وذكر محمد العايب، أن هذه المبادرة شملت 4 سيارات اسعاف بتجهيز كامل، توزع على بلديات دائرة زرببة الوادي وبلدية الفيض وخنقة وسيدي ناجي والمزيرعة وبلدية مقر الدائرة.

بالاضافة إلى دعم مستشفى علاق الصغير، ببلدية زريبة الوادي، بـ4 أجهزة تنفس اصطناعي من أحدث العلامات.

وكذا 8 أجهزة لمراقبة نبضات القلب، والضغط الدموي.

كما قدم نفس المتبرع، 4 أسرة إنعاش مخصصة لمصلحة الانعاش.

هذا وأكد مدير الصحة، أن هذه الأجهزة تسمح للمستشفيات بالتكفل الجيد بمرضى كورونا.

علما أن القطاع يسجل نقصا في التجهيز الطبي، مع تزايد ارتفاع عدد الاصابات.