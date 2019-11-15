مُحلل قناة فرنسية يُطالب بملعب جديد للخضر

عبّر مُحلل قناة “بي إن سبورت” في طبعتها الفرنسية، إبراهيم تيام، عن حسرته لعدم توفر الخضر لملعب يتناسب ومؤهلات لاعبيه.

وقال الدولي المالي الاسبق، خلال تعليقه على المُباراة بين المنتخب الوطني ونظيره الزامبي :”الجزائر تستحق ملعبا عصريا”.

ليُواصل :”متى سنرى مُحاربي الصحراء في أرضية تتناسب مع مُستوى النجوم، الحاضرين على مُستوى المُستطيل الأخضر”.

وأضاف :”مع كامل إحتراماتي، ملعب البُليدة، لا يتناسب مع ما وصلت إليه تشكيلة بلماضي حاليا”.

وأردف :”شاهدنا جميعا كيف كان ساعد ملعب ليل زملاء محرز، على التعبير عن موهبتهم بشكل أفضل بكثير الشهر الماضي”.