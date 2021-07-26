مُختص بالأمراض الصدرية: استعمال الأكسجين عشوائيا يسبب مضاعفات وخيمة

أكد الدكتور يوسف علون، أستاذ مساعد في الأمراض الصدرية وأمراض الحساسية، إن ستعمال الأكسجين بطريقة عشوائية يسبب مضاعفات وخيمة.

وأوضح المختص، في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية، اليوم الإثنين، إن الأكسجين مصنف ضمن قائمة الأدوية ويخضع لنفس القاعدة التي تخضع لها باقي الأدوية ويجب أن يوصف من قبل الطبيب.

وأشار علون، إلى إن جهاز قياس الأكسجين ليس مؤشرا حقيقيا لكمية الأكسجين التي يحتاجها الجسم، حيث يتوقف ذلك، حسب السن والجنس والحالة الصحية، لذلك نصح الطبيب باستشارة أهل الاختصاص.

ودعا الدكتور، المواطنين، إلى المحافظة على أجهزة الأكسجين واستعمالها العقلاني دون تهويل والتبرع بها للمرضى اذا كانوا ليسوا بحاجة لها.

وعن الوضعية الوبائية بالبلاد، أكد علون، إن الحالة الوبائية محرجة جدا بسبب سرعة انتشار السلالة دلتا، مطالبا الجميع بالتحلي بالحذر واليقظة والامتثال الى التدابير الوقائية والتلقيح.

وأضاف المختص، إنه لم يعرف بعد إذا ما وصلنا إلى الذروة أو ليس بعد، لكن الهدف هو كسر سلسلة العدوى. وعبر الدكتور، عن تخوفه من إن تستمر الذروة لوقت أطول وتكون أكثر حدة.

ومن ناحية أخرى، كشف علون، إن أغلبية المرضى الذين يقصدون العيادات الخاصة يتم تشخيصهم كوفيد 19، مشيرا إلى إن الحالة النفسية للمريض مهمة جدا وتؤثر على صحة الجسم بالايجاب والسلب.